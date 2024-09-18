１８９４年：国内初の近代初等教育機関、官立校洞小学校（現・校洞初等学校）が開校１８９９年：初の鉄道、京仁線（鷺梁津―済物浦３３．２キロ）が開通１９７９年：国産ディーゼル機関車が運行開始１９４９年：ソウル市が特別市に昇格１９７３年：インドネシアと国交樹立１９９６年：江原道・江陵の海岸で座礁した北朝鮮潜水艇を発見２０００年：朝鮮半島の分断で断絶されていた京義線の連結起工式※１９４５年９月１１日、ソウ