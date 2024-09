10月5日スタートするテレビアニメ『ブルーロック VS. U‐20 JAPAN』(テレビ朝日系/初回24時、以降毎週土曜23時30分)の放送を記念し、同日22時から、4月に公開されたシリーズ初の映画化作品『劇場版ブルーロック ‐EPISODE 凪‐』が地上波初放送されることが決まった。【写真】『ブルーロック』テレビアニメ第2期も10.5スタート!『ブルーロック VS. U‐20 JAPAN』キービジュアル『ブルーロック VS. U‐20 JAPAN』は、全世