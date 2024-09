1960年から2021年までの結婚に関するデータを用いた調査により、「出会い系アプリ」の普及によって人々はより「自分に近い人」と結婚する傾向が強くなっており、1980年以降に見られる家計の不平等拡大にもつながっている可能性が指摘されています。Marriage Market Sorting in the U.S.- Working Papers - St. Louis Fedhttps://research.stlouisfed.org/wp/more/2023-023Has Online Dating Made a Difference to Marriage Matches