【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■日本人アイドルグループとして初めて、メインステージの「Harbourflap Stage」に出演！ 櫻坂46が、11月29日～12月1日に開催される香港最大の音楽フェスティバル『Clockenflap Music ＆ Art Festival 2024』に出演することが決定した。 香港でのイベント出演はこれが初となる。また、日本人アイドルグループとして初めて、メインステージの「Harbourfla