9月19日(木)夜9時30分より『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』がABEMAにて日韓同時・国内独占放送される。【映像】「次は全部勝ってやる」出場する7チームこのたび日韓同時・国内独占放送が決定した『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』は、2020年にMnetで日韓同時放送された人気シリーズ『Road to Kingdom』の第2弾で、K-POPトップクラスを目指す若手ボーイズグループ7組が頂点を競いあうサバイバル番組。今回『ROAD TO KINGDO