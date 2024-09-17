柔道元日本代表・羽賀龍之介（33）の妻で、タレントの栗田佳織（36）が17日、自身のXを通じ、第3子出産を報告した。【写真】第3子誕生！ 柔道メダリスト・羽賀龍之介が赤ちゃんにミルク栗田は「昨日9月16日、無事に第3子となる女の子を出産しました。母子ともに健康です。これからは3児の母、がんばります」と明かし、育児の様子を伝えた。栗田は1988年1月29日生まれで、WRCコメンテーター／日本体育大学卒 少林寺拳法四段。