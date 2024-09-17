¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï9·î19Æü¤è¤êNetflix¤ÇÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÏÃÂêºî¡Ö¶Ë°­½÷²¦¡×¤Ë¼çÌò¤Î¥À¥ó¥×¾¾ËÜÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£9·î12Æü¤Ë¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÇÇÛ¿®µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Í¥È¥Õ¥ê¶Ë°­¥×¥í¥ì¥¹¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥À¥ó¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¹Í¿Àé¼ï¡¢¥Ö¥ëÃæÌî¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤ÆÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤òºÌ