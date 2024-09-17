¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉÍ¸ý½ç»Ò¡Ê39¡Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£16ºÐ¤Î?Èþ¾¯½÷?»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÍ¸ý¤Ï¡ÖËÜÆü9·î16Æü¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¹¤¤¤Ä¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤Ç¤¹¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÉÍ¸ý½ç»Ò¤òÀ¤¤Ë»º¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬2001Ç¯9·î16Æü¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÍ·¤Ó¿´¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥­¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º?Èþ¡¦¾Ð¡¦½÷?¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ç