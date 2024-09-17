ファッションブランド「ADAM ET ROPE'（アダム エ ロペ）」と、フレンチカジュアルを代表するパリのブランド「agnes b.（アニエスベー）」がコラボレーション。アニエスベーのアイコンアイテムであるカーディガンを、2WAY仕様やロング丈に仕上げた別注デザイン2型が展開されます。アダムエロペ全店舗で9月27日（金）よりスタートする一般販売を前に、J’aDoRe JUN ONLINEでは予約販売が開始されていますよ。「agnes b. × ADAM ET