スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２３）の発言が、古巣である同１部レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長を失望させているという。Ｒマドリード寄りのメディア「ディフェンサ・セントラル」が報じた。同メディアによると、久保は１４日のＲマドリード戦前に「Ｒマドリードは僕の元チームだと言うけど、公式戦デビューもしてないし、いつもレンタル移籍だったから、いい思い出がないんだ