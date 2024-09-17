◆セ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽阪神大竹耕太郎投手▽ヤクルト沢井廉外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ロッテ西野勇士投手▽ロッテ山本大斗外野手▽ソフトバンク川村友斗外野手▽日本ハム山崎福也投手【出場選手登録抹消】▽オリックス比嘉幹貴投手▽ロッテ田中晴也投手▽ソフトバンク近藤健介外野手▽日本ハム柳川大晟投手