5速MTのみのCNG車を新設定スズキのインド法人 マルチ・スズキは2024年9月12日、新型「スイフト S-CNG」を発売しました。スズキ「スイフト」（インド仕様車・画像は純正アクセサリー装着車）スイフトは2000年に登場した5ドアコンパクトハッチバックです。【画像】超カッコイイ！ これが新型「スイフト」です！（99枚）2004年の2代目からは世界戦略車としてのポジションを獲得し、インドでも2005年から現地生産が開始されてい