丸美屋食品は、大人気キャラクター｢ちいかわ｣を採用した｢期間限定 ちいかわカップスープ ｣｢期間限定 ちいかわカップスープ ｣を2024年10月17日(木)から2025年2月28日(金)までの期間限定で発売いたします。ぜひ、最後までご覧ください。 カニ香るクリーミートマトポタージュスープ 価格:216円(税込)©ナガノ / ちいかわ製作委員会 大人気キャラクター｢ち