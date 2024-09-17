児童のわいせつな画像を入手したとして訴追されたイギリスBBCの元名物司会者に禁錮6カ月、執行猶予2年の有罪判決が下されました。BBCによりますと、ロンドンの裁判所は16日、元BBCの司会者、ヒュー・エドワーズ被告（68）に禁錮6カ月、執行猶予2年の判決を言い渡しました。16日の審理では、裁判官が被告の携帯のやり取りをもとに2020年から翌年にかけてSNSで知り合った男から子どもの性的な画像や動画を入手していたと指摘し