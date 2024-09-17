本州ではほとんど見られないコーヒーの試験栽培が、名古屋市港区の農業文化園「戸田川緑地」で進められている。中日本高速道路と緑地を管理する市みどりの協会が3月から始めた。コーヒー栽培を通じた農業振興と栽培技術の習得をめざすという。コーヒーの試験栽培が公開されているガラス温室=2024年7月4日午前10時58分、名古屋市港区の戸田川緑地、松永佳伸撮影コーヒーの実が黄色く色づいていた。戸田川緑地にある200平方メー