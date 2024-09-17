多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』のTVアニメ『UniteUp! -Uni:Birth-』第2期ティザーPVが公開された。 （関連：【映像あり】多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』、TVアニメ第2期『UniteUp! -Uni:Birth-』ティザーPV公開） PVでは同アニメのオープニングテーマとなる「Uni:Birth」が使用されており、また、アニメのキービジュアルや、キービジュアルとリンクした衣装の最新ア&