【インド】 卸売物価指数（WPI）（8月）15:30 予想1.78%前回2.04%（前年比) 貿易収支（8月）時刻未定 予想-229.0億ドル前回-234.97億ドル 【南アフリカ】 BER消費者信頼感指数（2024年 第3四半期）17:00 予想N/A前回-12.0 【ユーロ圏】 ドイツZEW景況感指数（9月）18:00 予想17.6前回19.2 ユーロ圏ZEW景況感指数（9月）18:00 予想N/A前回17.9 【イスラエル】