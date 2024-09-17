■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7378) アシロ 東証グロース (7011) 三菱重 東証プライム (4883) モダリス 東証グロース (3441) 山王 東証スタンダード (6571) ＱＢＮＨＤ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7453) 良品計画 東証プライム (4578) 大塚ＨＤ 東証プライム