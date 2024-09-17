フジテレビ系「料理の鉄人」で活躍した料理人の坂井宏行氏（８２）、道場六三郎氏（９３）が１７日、都内で行われた「やわらか和食、フレンチ嚥下食」新商品記者発表会に出席した。高齢者食の企画・開発・販売を行う株式会社七日屋は、和食界の巨匠・道場氏が監修した「道場六三郎１００歳ごはんやわらか仕上げ」に続き、フレンチ界の重鎮・坂井氏監修の「フレンチ嚥下食」を発売することを発表した。高齢者や障がい者が