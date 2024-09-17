爆笑問題の太田光がニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」にゲスト出演した。爆笑問題、ナイツともに時事ネタ漫才という共通点がある。爆笑問題のネタの作り方について、ナイツ塙宣之が「昔はネットニュースじゃなくて週刊誌ですか？新聞ですか？」と聞くと、太田は「田中に新聞とか雑誌をスクラップさせてたんだけど、アイツがまた全然やんなくてさ。サボってばっかりで」。さらに塙が「船場吉兆は田中