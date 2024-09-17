松坂桃李が原案・主演を務め、松居大悟、沖田修一、齊藤工の3人が監督を務める番組『月刊 松坂桃李』（WOWOW）に、見上愛、永瀬正敏、芳根京子、光石研、白本彩奈、満島真之介が出演することが決定。併せて、3作品それぞれのポスタービジュアル、新PR映像が解禁された。【動画】松居大悟、沖田修一、齊藤工が監督を担当！『月刊 松坂桃李』新PR映像本作は松坂桃李が長年温めてきた原案をもとに、松居大悟、沖田修一、齊藤工3