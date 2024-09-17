Howard SchneiderAnn Saphir[ラスベガス／リノ（米ネバダ州） １６日 ロイター] - 観光都市ラスベガスを抱えるネバダ州の労働市場は、米国の景気が厳しくなるとその影響が真っ先に表れることが多く、米経済の先行き示す「先行指標」的な存在として注目されている。今週は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げが予想される重要局面だが、ネバダ州の経営者や労働組合幹部、エコノミストなどによると、同州で景気悪化の明確