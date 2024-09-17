夏王朝の地域中心集落遺跡を発見二里頭遺跡と高い一致性中国河南省八里橋遺跡出土の土器。（南陽＝新華社配信）【新華社鄭州9月17日】中国河南省文物考古研究院は13日、「考古中国・夏文化研究」プロジェクトで大きな進展があり、同省南陽市方城県の八里橋遺跡が地理的重要性や規模、内容、文化において夏王朝後期の都城遺跡「二里頭遺跡」と非常に一致することが分かったと明らかにした。今回の発掘・研究は夏王朝の地域的