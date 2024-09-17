海上自衛隊は、事実上の空母化に向けて改修中のヘリコプター搭載型護衛艦「かが」を米国に派遣し、最新鋭ステルス戦闘機F35Bを用いた運用試験を実施する。米軍の協力を得て、発着艦などに関する各種データを収集したい考えだ。かがは17日午前、広島県の海自呉基地を出港した。【写真】海自の護衛艦「かが」が米国に向け出港運用試験は10月5日〜11月18日、米カリフォルニア州サンディエゴ沖で実施する。米海軍や米海兵隊の協力