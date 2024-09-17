料理研究家の稲垣飛鳥が15日に自身のアメブロを更新。ミスタードーナツで購入した品を紹介した。この日、稲垣は前日に娘の歯科矯正の帰りにミスタードーナツに立ち寄ったことを報告し「外はめちゃくちゃ暑いけど秋っぽい商品がたくさん！！」とコメント。自身について「普段ドーナツをほぼ食べない」と明かしつつ「ブラックサンダーは大好きやからこちら買ってみました」と『ブラックサンダーチョコレート』を購入したことを説明し