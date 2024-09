「天明幸子展『きみがいると空気がまあるい』The air is round when you are here.」が、9月26日(木)〜10月19日(土)の木・金・土曜日、東京都中央区にあるギャラリー「@btf」で開催される。9月27日(金)にはオープニングパーティーが行われる。天明幸子さんについて東京生まれの天明幸子さんは、1993年より広告・出版・キャラクターデザインを中心に活動。著書に絵本『みんなであそぶひ』、イラスト集『しやわせかもしれない』など