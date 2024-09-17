米アラスカ州の近郊を飛行するＴＵ１４２哨戒機などロシア軍機をＮＯＲＡＤが探知した/Sasha Mordovets/Getty Images/File（ＣＮＮ）北米航空宇宙防衛司令部（ＮＯＲＡＤ）は１７日までに、１週間の間に、アラスカ州の近郊を飛行するロシアの軍用機を４度探知したと明らかにした。米ロ間の緊張が高まるなか、ロシア軍が活動を活発化させているとみられる。ＮＯＲＡＤによれば、４度全てでロシア軍機はアラスカ州の「防空識別圏（Ａ