東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【日本】 鈴木財務相 足元の為替プラス面とマイナス面双方の影響がある 急激な変動望ましくない、日本経済や生活に与える影響を注視 【米国】 民主党上院議員3人がパウエルFRB議長に対し、今週75bpの大幅利下げを要求 利下げに慎重すぎると米経済が不必要に景気後退に向かうリスクが