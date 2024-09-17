9月18日(水)放送内容最終回の今夜はなんと全編パフォーマンス！.ENDRECHERI.（堂本剛）も駆けつけて、Apartment Bらしい、音楽にあふれたフェアウェルパーティの模様をお送りします。3つのグループセッションのあとは、みんなでリビングに集まってのラストセッション。さようならはまだ言わないで、音楽を愛し、音楽で遊び、音楽と生きる住人たちとともに楽しい夜を過ごしてください。出演者.ENDRECHERI.SKY-HI、JUNON（BE:FIRST）