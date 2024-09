■Nissy「#WTaka」のハッシュタグを付け「私もTakahiroです」 【画像】Nissy&ONE OK ROCK・Takaの肩組み2ショット Nissy(西島隆弘)が自身のInstagramにて、ONE OK ROCKのワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』に参戦したことを報告。「最高で最強がいました。残りのワールドツアー、かまして来てください」というコメントとともに、ウインクしてTakaを指差すNissyと笑顔でピ