ラジオDJの大抜卓人(50)が16日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」(月曜後11・17)にVTR出演。ラジオ番組の裏側を伝えた。奈良県生駒市出身の大抜は、20代前半でラジオDJを学ぶためアメリカへ留学。2001年にFM802の番組リポーターとしてデビュー後、現在は年間100本を超えるイベントMCやテクノDJとしても活躍。自身の朝の帯番組「on air with TACTY IN THE MORNING」は、昨年の「ラジコで1番聞かれたラジオ番組」ラ