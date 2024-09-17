【くら寿司×「ワンピース」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾】 9月20日～ 開催 ※なくなり次第終了 くら寿司は、TVアニメ「ONE PIECE（ワンピース）」とコラボした「オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」第2弾を9月20日より開始する。 くら寿司では、9月6日よりTVアニメ「ONE PIECE」とのコラボキャンペ