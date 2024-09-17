■あいみょん、JO1、渋谷すばる、Superfly、Number_i、Hey! Say! JUMPも出演！ 9月23日18時30分から2時間半にわたって生放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』。これまでに第1弾出演アーティストとして、あいみょん、JO1、渋谷すばる、Superfly、Number_i、Hey! Say! JUMPの出演を発表していたが、今回、番組を彩る豪華アーティスト第2弾と披露する楽曲が発表となった。 ■出演アーティスト・楽曲一覧※ア&#125