2024年9月4日にGoogle製折りたたみ式スマートフォン「Pixel 9 Pro Fold」が発売されました。このPixel 9 Pro Foldについて、分解修理情報を提供するiFixitが「折りたたみ式スマートフォンの修理可能性を高めるデバイス」と好意的に評価しています。Google’s Pixel 9 Pro Fold Nudges Foldables Toward Repairability - iFixithttps://www.ifixit.com/News/100082/googles-pixel-9-pro-fold-nudges-foldables-toward-repairability