SCSK、SCSKサービスウェア（以下、SWC）、グローウィン・パートナーズ（GWC）は9月17日、企業の経理・財務業務に関する新しい形のBPOサービス「BPaaS」を提供開始すると発表した。BPaaSは、BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）と SaaS（ソフトウエア・アズ・ア・サービス）を組み合わせたサービスモデル。○「BPaaS」の概要新サービスにおいて、SCSKは自社ERP「ProActive会計」を提供し、実務はSWCが担当する。ERPの導入やBPO