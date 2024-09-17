気象庁は17日午後0時50分、台風情報を発表した。大型の台風14号（アジア名プラサン）は同日正午現在、フィリピンの東にあり、時速45kmで北西に進んでいる。中心気圧は996hPa、最大風速20m/s、最大瞬間風速30m/s、15m/s以上の強風域東側600 km、西側 440 km。今後は時速40〜50kmで西北西方向に進んで台風13号と同じようなコースをたどり、18日夜には沖縄に接近する予報になっている。その後、東シナ海から華中に向かう予想になっ