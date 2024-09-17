東京芸術祭 2024東京芸術劇場 Presents 木ノ下歌舞伎『三人吉三廓初買』(第一幕より)撮影：細野晋司 東京芸術劇場 Presents 木ノ下歌舞伎「三人吉三廓初買(さんにんきちさくるわのはつがい)」が9月15日に東京芸術劇場プレイハウスで開幕した。 木ノ下歌舞伎（通称：キノカブ）は、2006年に京都で活動を開始した、数々の古典作品を現代劇化する舞台。監修・補綴は木ノ下裕一（木ノ下歌舞伎主宰） 、演出・美術は杉原邦生。