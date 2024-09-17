■森本慎太郎（SixTONES）は「すげーっすよ。ハンパないっす」と横浜流星の演技を絶賛 【画像】横浜流星の誕生日を祝う森本慎太郎（SixTONES）＆吉岡里帆＆山田杏奈 映画『正体』の公式X（旧Twitter）にて、9月16日に誕生日を迎えた主演の横浜流星を、森本慎太郎（SixTONES）、吉岡里帆、山田杏奈が祝福する様子が公開された。 横浜の誕生日前日に、映画『正体』公式YouTubeチャンネルで完成記念生配信を実施。その冒頭で