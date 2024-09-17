俳優の宮世琉弥が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『スノードロップの初恋』(10月1日スタート 毎週火曜23:00〜)のオープニングテーマが、Ryubi Miyase名義の新曲「白く染まる前に」に決定した。『スノードロップの初恋』ポスタービジュアル＝カンテレ提供○■宮世琉弥、死神役で連ドラ初主演今作は、初めて人間界に降り立った死神・片岡朔弥(宮世琉弥)が、幼くして父親を亡くし、唯一の肉親である弟を育てるために自分の