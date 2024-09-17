NEXCO東日本北海道支社は、ドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」(B期間)の令和6年10月〜令和7年3月利用開始分を販売中です。 NEXCO東日本北海道支社「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」 NEXCO東日本北海道支社は、ドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」(B期間)の令和6年10月〜令和7年3月利用開始分を販売中。 今回、当初令和6年12月1日としていた利用開始日を、お客さまからの要望を踏まえ、10月