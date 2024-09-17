漫画『WIND BREAKER』作者・にいさとるが、自身のXを更新し、漫画『アオのハコ』のイラストを公開した。【画像】超ミニスカ姿！『WIND BREAKER』作者が描いた『アオのハコ』イラストイラストでは『アオのハコ』の猪股大喜と鹿野千夏の姿が描かれており、制服姿を見ることができる。これに『アオのハコ』原作者の三浦糀もXにて「『WIND BREAKER』のにい先生の大喜と千夏だと、、？！？」と驚き。「可愛い…可愛いね…千夏の