NEWS小山慶一郎（40）が、今月で終了するTOKYO MXバラいろダンディ」（月〜金曜午後9時）の16日放送で、番組ラスト出演となった冒頭で小山は「本当に悲しい」と叫ぶように心境を明かした。ただ、その後の「心にくすぶる叫び」を放つコーナーでは「おい！バラダン！ふざけんな！」と絶叫し「最後だから言わせてもらいます」とその理由を説明した。小山は「この番組に出て、テレビでどこまで話していいのか、というさじ加減が全く