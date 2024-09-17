クリストフ・ルメール騎手は９月１６日のセントライト記念・Ｇ２で初コンビのアーバンシック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）を重賞初勝利に導いた。京成杯オータムＨ（アスコリピチェーノ）に続く２週連続の重賞勝利で、秋競馬に入ってエンジン全開。現在１２０勝で全国リーディング１位を快走しており、秋も数々の記録達成が期待される。ＪＲＡ・Ｇ１勝利数記録…スプリンターズＳを勝てば歴代単独最多の