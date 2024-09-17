【AFP＝時事】ラグビーフィジー代表で、フランスリーグ・トップ14のラシン92（Racing 92）に所属するビナヤ・ハボシ（Vinaya Habosi、24）が、ドメスティック・バイオレンス（DV）の容疑で逮捕されたと、警察の情報筋がAFPの取材で16日に明らかにした。ハボシは14日のクレルモン・オーヴェルニュ（Clermont Auvergne）戦で10分間プレーした後、15日未明に身柄を拘束され、仏パリ郊外南西部に位置するクラマール（% Clamart）の警