きのう、東名高速でレッカー作業中だった69歳の男性をはねて死亡させ現場から逃走したとして、45歳のトラック運転手の男が逮捕されました。この事件はきのう午前9時半ごろ、東名高速下り線の厚木インターチェンジ付近で、路肩で故障車のレッカー作業をしていた神奈川県綾瀬市に住む藤村誠治さん（69）が大型トラックにはねられ死亡したものです。藤村さんをはねたトラックは現場から逃走していましたが、警察はけさ、名古屋市のト