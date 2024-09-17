Jonathan Stempel[１６日 ロイター] - エクソンモービルなど米石油大手がトランプ前米大統領らと共謀し、ガソリンを値上げして反トラスト法（独占禁止法）に違反したとして消費者数十人が損害賠償などを求めた訴訟で西部カリフォルニア州サンフランシスコの連邦高裁は１６日、１審判決を支持して原告の請求を棄却する判決を言い渡した。原告がガソリン価格が高騰した要因として主張した点について証拠不足が判明したとし、３人