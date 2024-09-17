ローソン、ミニストップ、セブン-イレブン、ファミリーマートのコンビニ4社では、2024年9月17日から23日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。9月17日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。お菓子が無料ローソンでもらえる商品ローソン各店では、特定保健用食品（トクホ）の緑茶飲料やお菓子がもらえます。1つめの対象商品は、キリン「午後の紅茶