【Kindle：「終末のワルキューレ」ポイント還元率アップ】 販売期間：～4月16日まで 価格：440円（単品） Amazonは、同社電子書籍「Kindle」にてマンガ「終末のワルキューレ」のポイント還元率アップを実施している。 原作：梅村真也氏、構成：フクイタクミ氏、作画：アジチカ氏のマンガ「終末のワルキューレ」を対象にポイント