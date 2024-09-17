エスケイジャパンは、世界的に人気のアクションゲーム「クラッシュ・バンディクー」のクレーンゲーム専用景品を発売します。本商品は2024年9月から全国のナムコ限定で展開します。 「クラッシュ・バンディクー」クレーンゲーム専用景品 エスケイジャパンは、世界的に人気のアクションゲーム「クラッシュ・バンディクー」のクレーンゲーム専用景品を発売します。本商品は2024年9月から全国のナムコ限定で展開！ ＜ク