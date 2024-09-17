◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―日本製鉄鹿島（１７日・ジャイアンツ球場）巨人は１７日、日本製鉄鹿島とのプロ・アマ交流戦のスタメンを発表した。先発は育成ドラフト５位・園田純規投手。１年目の今季は３軍の先発ローテを任され、ここまで１７試合に登板して４勝０敗、防御率０・２３をマークしている有望株が亀田啓太捕手とバッテリーを組む。クリーンアップには平山功太外野手、菊田拡和内野手、加藤廉内野手が入った。